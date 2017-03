Saudi-Arabien stellt Frauengremium ohne Frauen vor

Das erzkonservative Saudi-Arabien hat heute ein Gremium für die Förderung von Frauen und Mädchen vorgestellt. Bei der Präsentation waren allerdings nur 13 Männer und keine einzige Frau anwesend. Wie die BBC berichtet, sollen sie sich im Nebenraum aufgehalten und per Video zugeschaltet worden sein.

Land will 141.000 Teleworkingjobs für Frauen

Das Land erklärte, in den nächsten Jahren Zehntausende Arbeitsplätze für Frauen schaffen zu wollen für die diese nicht in ein Büro fahren müssen. Die Telearbeit oder die Arbeit von Zuhause werde bis 2020 für 141.000 Jobs und damit für eine „annehmbare und geeignete“ Beschäftigung besonders für Frauen und Menschen mit Behinderung sorgen, teilte das Arbeitsministerium mit.

Derzeit gebe es in dem Königreich aber noch „viele soziale Hürden“, die Frauen vom Arbeitsmarkt fernhielten. Saudi-Arabien hat mit die schärfsten Restriktionen der Welt für Frauen und ist das einzige Land, in dem Frauen nicht Auto fahren dürfen. Nach dem Vormundschaftssystem muss ein männlicher Verwandter einer Frau die Erlaubnis geben, wenn sie zum Beispiel studieren, arbeiten oder reisen will.

Ende vergangenen Jahres lag die Arbeitslosigkeit unter Frauen in Saudi-Arabien bei 34,5 Prozent, wie aus Zahlen der Bank Jadwa Investment hervorgeht. Von den Männern waren dagegen lediglich 5,7 Prozent ohne Arbeit.