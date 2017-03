Salzburger FPÖ will Team-Stronach-Chef nicht zurück

Politisch nähert sich Helmut Naderers Team Stronach (TS) in Salzburg immer mehr an dessen ehemalige Partei, die FPÖ, an. Gemeinsame Anträge im Landtag stehen an der Tagesordnung. Eine Rückkehr Naderers in die FPÖ schließt diese aber aus.

