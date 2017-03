Dritte Piste in Wien-Schwechat: Gesetzesänderung gefordert

Heftige Kritik an der Entscheidung, dass die dritte Piste am Flughafen in Schwechat nicht gebaut werden darf, kommt nun auch vom ÖABB. Er fordert, dass neue Arbeitsplätze per Gesetz vor den Aspekt des Klimaschutzes gestellt werden.

Mehr dazu in noe.ORF.at