Erste Liga: LASK zieht auf und davon

Der LASK marschiert in der Ersten Liga weiter unaufhaltsam in Richtung Titel. Der Tabellenführer setzte sich gestern in der 24. Runde mit 2:0 gegen Wattens durch und feierte den bereits neunten Sieg in Serie.

Der Vorsprung auf Verfolger Liefering vergrößerte sich damit auf acht Punkte, jener auf Aufstiegsrivale Austria Lustenau beträgt überhaupt schon 14 Zähler. Im Abstiegskampf gelangen Horn und Blau Weiß Linz wichtige Erfolge gegen direkte Konkurrenten.

Mehr dazu in sport.ORF.at