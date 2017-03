Tagung des Volkskongresses endet - Li geht vor Presse

Die Jahrestagung des chinesischen Volkskongresses geht heute in Peking zu Ende. Die rund 2.900 Delegierten des chinesischen Parlaments werden zum Abschluss ihrer elftägigen Sitzung den wirtschaftlichen und politischen Kurs der Regierung und den Haushalt billigen. Die Verteidigungsausgaben sollen in diesem Jahr um sieben Prozent steigen, so wenig wie seit mehr als zwei Jahrzehnten nicht mehr.

Als Wachstumsziel für die zweitgrößte Volkswirtschaft gibt die Regierung „rund 6,5 Prozent“ vor. Es wäre das langsamste Wachstum seit 1990. Im vergangenen Jahr waren 6,7 Prozent erreicht worden. Um die Konjunktur anzukurbeln, will Premier Li Keqiang seine „proaktive“ Haushaltspolitik fortsetzen und ein Defizit von drei Prozent der Wirtschaftsleistung akzeptieren. Am Ende der Tagung gibt Li auch eine seltene Pressekonferenz.