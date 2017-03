Eishockey: Capitals entgehen Semifinal-Fehlstart

Die Vienna Capitals sind nur knapp einem Fehlstart ins Semifinale der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) entgangen. Die Wiener gerieten heute im Heimspiel gegen Bozen zweimal in Rückstand, drehten das Play-off-Spiel aber im Schlussdrittel noch und gingen in der „Best of seven“-Serie in Führung. Das zweite Halbfinale zwischen Red Bull Salzburg und dem KAC beginnt erst morgen.

