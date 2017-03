Volkskongress zu Ende: China gegen Handelskrieg mit USA

China will nach den Worten von Ministerpräsident Li Keqiang einen Handelskrieg mit den USA vermeiden. „Das würde unseren Handel nicht fairer machen“, sagte Li heute auf einer Pressekonferenz in Peking zum Abschluss der jährlichen Sitzung des Volkskongresses. Die beiden Länder sollten stattdessen den Dialog intensivieren, um ihre Differenzen zu klären.

Weniger Wachstum

Er sei überzeugt, dass es gute Aussichten für die Beziehungen zwischen China und den USA gebe. US-Präsident Donald Trump hat China unter anderem in Handelsfragen wiederholt angegriffen. Die Wirtschaft der Volksrepublik stehe in diesem Jahr vor Risiken im In- und Ausland, sagte Li. Sein

China will mit einer vorsichtigen Wirtschaftspolitik für Stabilität sorgen. Das Wachstums soll sich in diesem Jahr auf „rund 6,5 Prozent“ verlangsamen, wie aus den Plänen hervorgeht. „Stabilität ist von übergeordneter Bedeutung“, heißt es darin. Ausländische Kritiker vermissten allerdings ehrgeizige Reformen, um die zweitgrößte Volkswirtschaft stärker in Richtung Marktwirtschaft zu steuern.

Militäretat gebilligt

Der Volkskongress nahm auch den Gesamthaushalt mit einer hohen Neuverschuldung und dem Militäretat an. 208 Delegierte stimmten dagegen und 71 enthielten sich. Als weitere Demonstration der Geschlossenheit war die Zustimmung auch beim Budget größer als im Vorjahr. Die Verteidigungsausgaben sollen um sieben Prozent steigen - so langsam wie seit mehr als zwei Jahrzehnten nicht mehr.

Der Zuwachs für das chinesische Militär fällt angesichts der Pläne Trumps für eine Steigerung des US-Verteidigungshaushalts um zehn Prozent vergleichsweise bescheiden aus, liegt aber über der Steigerung des chinesischen Gesamtbudgets. China gibt heute mehr für sein Militär aus als seine Nachbarn Japan, Südkorea, die Philippinen und Vietnam zusammen.