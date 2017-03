Einbetonierte Leiche in Mariazell geborgen

Im Mordfall in Mariazell (Steiermark) konnte gestern die Leiche jener Frau geborgen werden, die unter einer Kellerstiege einbetoniert gefunden worden war. Der verhaftete Verdächtige gab bisher an, sich an nichts erinnern zu können.

