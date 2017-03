Kritik an EuGH-Urteil zu Verbot religiöser Symbole

Die islamischen Verbände in Deutschland haben gestern die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) zum Verbot religiöser Symbole am Arbeitsplatz scharf kritisiert. Das Urteil stelle „in seinem Kern eine Abkehr von verbrieften Freiheitsrechten dar“, erklärte der Zentralrat der Muslime in Deutschland. Heftige Kritik kam erwartungsgemäß auch aus der Türkei.

