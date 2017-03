Erdogan-Anhänger hackten prominente Twitter-Konten

Hacker haben sich Zugang zu Tausenden Twitter-Accounts verschafft und darüber Anfeindungen gegen die Niederlande und Deutschland verbreitet.

Auch auf verifizierten Konten mit großer Followerzahl fanden sich heute Nachrichten mit den Hashtags „#Nazialmanya“ und „#Nazihollanda“, einem Hakenkreuz-Symbol und dem Satz „Wir sehen uns am 16. April“.

Danke für Eure zahlreichen Hinweise! Den betreffenden Tweet haben wir umgehend gelöscht! Offenbar wurden wir Opfer eines Hackerangriffs. — Borussia Dortmund (@BVB) 15. März 2017

An diesem Datum steht in der Türkei das Referendum über das von Präsident Recep Tayyip Erdogan angestrebte Präsidialsystem an. Unter den betroffenen Accounts waren die offiziellen Twitter-Auftritte von Borussia Dortmund, UNICEF, Klaas Heufer-Umlauf, ProSieben und Amnesty International.