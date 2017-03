Zwei Soldaten bei Anschlag in Südosttürkei getötet

Bei einem Anschlag auf Sicherheitskräfte in der südosttürkischen Provinz Mardin sind zwei Soldaten getötet worden. Ein Sprengsatz sei gezündet worden, als das Fahrzeug der Sicherheitskräfte vorbeifuhr, meldete die Nachrichtenagentur DHA. Der Anschlag sei von der verbotenen Kurdischen Arbeiterpartei (PKK) verübt worden. Diese erklärte sich zunächst nicht dazu.

Die Türkei geht seit einem gescheiterten Waffenstillstand im Juli 2015 im Südosten des Landes hart gegen die PKK vor. Diese wiederum verübt immer wieder Anschläge in der Türkei. Die PKK steht auch in Europa und den USA auf der Terrorliste.

DHA berichtete weiter, in der südtürkischen Provinz Adana seien bei einer Razzia gegen mutmaßliche PKK-Anhänger 38 Menschen festgenommen worden, darunter 18 Kinder. Die Polizei in Adana habe die Sicherheitsvorkehrungen wegen des anstehenden kurdischen Neujahrsfests Newroz, das in der Türkei am 21. März gefeiert wird, verstärkt. Im vergangenen Jahr kamen in der Kurdenmetropole Diyarbakir mehr als 100.000 Menschen zu den Newroz-Feierlichkeiten zusammen.