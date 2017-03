Kinder platzten in Interview: Neues Video zu BBC-Panne

Kaum jemand kennt das in den letzten Tagen zum Internethit gewordene Video nicht: Während der Südkorea-Experte Robert Kelly in einer BBC-Liveschaltung via Skype über die Amtsenthebung der südkoreanischen Präsidentin sprach, öffnete sich im Hintergrund die Tür seines Arbeitszimmers, und seine vierjährige Tochter tanzte auf ihn zu. Kurz darauf rollte ein Baby in einer Gehlernhilfe hinterher.

Kelly versuchte, ernst zu bleiben und das Interview nicht zu unterbrechen, er schob seine Tochter mit einem Arm beiseite, ohne sie dabei anzusehen. Dann sieht man, wie im Hintergrund seine Frau in der Hocke gehend hastig die Kinder aus dem Zimmer zieht. Das Video wurde bis heute im Internet mehr als 160 Millionen Mal angeklickt.

„Bedenken, dass BBC nie wieder anruft“

Gestern Abend nahmen Kelly und seine Frau Kim jung A in einem zweiten BBC-Interview zum unfreiwilligen TV-Auftritt der Familie und der entstandenen Diskussion Stellung. Die beiden sitzen mit den Kindern Marion und James vor der Kamera und erzählen, wie sich die Situation für sie selbst dargestellt habe. „Natürlich ist es lustig, wenn du so kalt erwischt wirst. Aber wir hatten auch Bedenken, dass die BBC uns nie wieder anrufen würde“, so Kelly.

Kim sagte, dass sie gerade das Liveinterview im Nebenzimmer aufnahm, als sie begriff, was geschehen sei. Es sei alleine seine Schuld gewesen, er hätte die Tür absperren sollen, so Kelly. Kim riet den Zuschauern, das Video locker zu nehmen, und reagierte auch auf die Debatte, die es ausgelöst hatte: Viele waren davon ausgegangen, es müsse sich bei der Frau im Bild um das asiatische Kindermädchen der Familie handeln.

„Hoffe, die Leute freuen sich einfach“

„Die Babysitterin sucht wohl ab sofort einen neuen Job“, twitterte etwa ein Nutzer. Ein anderer schrieb: „Die Nanny wurde danach gefeuert.“ Südkoreanische Medien hatten die Debatte aufgegriffen und von Vorurteilen gegenüber Asiatinnen gesprochen, die mit weißen Männern verheiratet sind. Kim reagierte gelassen. „Ich hoffe, die Leute freuen sich einfach (über das Video, Anm.) und streiten nicht darüber.“

Es gab auch Spekulationen und bisweilen Kritik, weshalb Kelly beharrlich das Interview weiterführte, anstatt sich um die Kinder zu kümmern und sie eventuell einfach auf den Schoß zu nehmen. Gemutmaßt wurde etwa darüber, dass er vielleicht schon im Pyjama gewesen sein könnte. Auch dieses Rätsel wurde gelüftet: Kelly trug nach eigenen Angaben „normale Kleidung“.