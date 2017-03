Mehr Berufsschulstunden für alle Lehrlinge geplant

Wie viel Zeit Lehrlinge in der Berufsschule verbringen, ist derzeit je nach Sparte unterschiedlich: Im Tourismus sind es 1.080 Stunden, im Handel 1.080 bis 1.260, bei Friseuren, Floristen, Bäckern etc. 1.200 und bei Kfz-Technikern 1.440 Stunden. Künftig sollen alle Lehrlinge mindestens 1.260 Stunden Berufsschulbildung erhalten, sieht ein gestern in Begutachtung geschicktes Gesetz vor.

Sowohl Jugendliche mit Lehrvertrag als auch diejenigen, die keinen regulären Lehrplatz gefunden haben und eine überbetriebliche Lehrausbildung machen, müssen neben der praktischen Ausbildung eine Berufsschule besuchen. Ab Herbst soll in jeder Sparte eine Mindestanzahl von 1.260 Stunden gelten.

110.000 Lehrlinge betroffen

Für manche Branchen bedeutet das eine deutliche Anhebung der Ausbildungsstunden. Betroffen von der Neuerung sind 110.000 Lehrlinge an den 149 Berufsschulen, insgesamt wurden dafür 200 Lehrpläne überarbeitet bzw. neu erstellt.

Laut Bildungsministerium wird die Neuregelung nach Umstellung aller Jahrgänge auf das neue System 8,5 Mio. Euro zusätzlich pro Jahr kosten, die Bund und Länder zu gleichen Teilen übernehmen. „Mit mehr Stunden in der Berufsschule werten wir die Lehre auf und verbessern die Qualität“, so Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ).