Erster Liga gehen die Clubs aus

„Stell dir vor, es ist Erste Liga, und keiner geht hin“ - in etwa so stellt sich die Situation bei den aktuellen Aufstiegskandidaten aus der Regionalliga dar. Da die 2018 erfolgende Reform in der Ersten Liga weniger strenge Auflagen für die Clubs bringen wird, hält sich das Interesse an einem Aufstieg schon in diesem Sommer in engen Grenzen. Deadline für die Lizenzanträge ist der heutige Nachmittag.

