Deutschland: Ermittlungen in Audi-Dieselskandal

Die deutsche Staatsanwaltschaft München II hat wegen der Abgasaffäre bei der VW-Tochter Audi ein Ermittlungsverfahren gegen unbekannt wegen des Verdachts des Betruges und der strafbaren Werbung eingeleitet. Das teilte die Staatsanwaltschaft heute mit.

In der Früh waren bereits Büroräume von Audi durchsucht worden. Im Zuge der Ermittlungen gab es auch am VW-Konzernsitz in Wolfsburg Durchsuchungen. Das sagte ein VW-Sprecher, nannte aber keine Details.

80.000 Dieselfahrzeuge in USA im Visier

Dabei gehe es um 80.000 Dieselfahrzeuge, die bis 2015 in den USA verkauft worden seien. „Es besteht der Verdacht, dass in diese Kraftfahrzeuge technische Vorrichtungen zur Manipulation von Abgaswerten eingebaut wurden, um die US-amerikanischen Abgasgrenzwerte einzuhalten, und die Käufer diesbezüglich nicht informiert wurden“, hieß es. Das europäische Geschäft sei nicht betroffen.

Bei den Durchsuchungen in Ingolstadt, dem Werk Neckarsulm und sieben weiteren Standorten waren mehr als 100 Polizeibeamte und Staatsanwälte im Einsatz. Audi-Chef Rupert Stadler ging in einer Rede auf der Bilanzpressekonferenz zunächst nicht darauf ein.