Fillon: Justiz wird Unschuld feststellen

Nach der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen den französischen Präsidentschaftskandidaten Francois Fillon hat der Konservative erneut seine Unschuld beteuert. „Ich bin überzeugt, dass die Justiz diese Unschuld feststellen wird, auch wenn das Zeit braucht“, sagte Fillon heute dem Sender Radio Classique.

Fillon steht seit Wochen wegen des Verdachts einer Scheinbeschäftigung seiner Frau und Kinder als parlamentarische Mitarbeiter unter Druck. Gestern hatte die Justiz ein förmliches Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet, sie prüft den Verdacht einer Hinterziehung von Staatsgeldern. Fillon beteuerte erneut, dass seine Frau jahrelang mit ihm gearbeitet habe, „wie es der Fall von Hunderten Abgeordneten ist, in der Vergangenheit, aktuell“.

„Instrumentalisierung der Affäre“

Der 63-Jährige verteidigte seine Entscheidung, trotz des Verfahrens Kandidat zu bleiben. „Es gibt eine Instrumentalisierung der Affären gegen mich, mit einem Ziel: mich daran zu hindern, Kandidat für die Präsidentenwahl zu sein“, sagte er.

Frankreich wählt seinen neuen Staatschef in zwei Wahlgängen am 23. April und am 7. Mai. Fillon war nach Bekanntwerden der Vorwürfe in den Umfragen abgerutscht und liegt derzeit auf dem dritten Platz hinter der Rechtspopulistin Marine Le Pen und dem sozialliberalen Bewerber Emmanuel Macron, der nun als Favorit für den Sieg in der Stichwahl gilt.