Fast 100.000 Iraker vor Kämpfen um Westmossul geflohen

Die Kämpfe um den Westteil der irakischen Stadt Mossul haben bisher fast 100.000 Menschen in die Flucht getrieben. Seit dem Beginn der Offensive der irakischen Regierungstruppen im vergangenen Monat seien 97.374 Menschen von dort geflohen, teilte die Internationale Organisation für Migration (IOM) heute mit. Der Westen von Mossul wird von der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) gehalten.

Zum Beginn der Offensive vor knapp einem Monat waren in der Metropole rund 750.000 Menschen ansässig. Der IOM zufolge sind unter den seither geflüchteten Irakern fast 16.300 Familien, die nun außerhalb von West-Mossul Schutz suchen.

Die irakischen Streitkräfte hatten am 19. Februar eine Offensive gestartet, um den IS aus West-Mossul zu vertreiben. Ende Jänner hatte die Armee bereits den Ostteil der zweitgrößten Stadt des Landes eingenommen. Der IS hatte Mosul im Juni 2014 erobert.