Jonas Kaufmann: Pathos gehört zur Oper

Jonas Kaufmann spielt derzeit an der Bayerischen Staatsoper die Titelrolle in Umberto Giordanos „Andrea Chenier“. Im Interview mit „kultur.montag“ beantwortet er die Frage, ob diese Oper nicht kitschig sei, mit dem Hinweis, dass in der Oper ohnehin jemand, der nicht in Gefühlen baden könne, falsch am Platz sei und dass Pathos - in Maßen - einfach dazugehöre.

Im Interview spricht Kaufmann über seine überwundene Stimmkrise und seine angebliche Affäre mit Madonna.

In „Andrea Chenier“ geht es um die Zeit der Französischen Revolution. Für Kaufmann handelt diese Oper durchaus Themen ab, die sich auch in der heutigen Welt finden - Stichwort Verteilungsgerechtigkeit. Viele Produkte würden heute in Europa deshalb so billig sein, weil dafür in anderen Teilen der Welt Menschen sehr hart für sehr wenig Geld arbeiten müssten.