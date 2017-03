SPÖ beschließt Schnuppermitgliedschaft und 100 Initiativen

Die SPÖ sucht nach zusätzlichen Mitstreitern. Dazu wurde eine eigene Arbeitsgruppe unter dem steirischen Landeschef Michael Schickhofer eingerichtet, die Ende März dem Parteivorstand erste Ergebnisse vorlegen wird. Eines davon ist eine Schnuppermitgliedschaft, ein anderes das Projekt „100 Initiativen für Österreich“.

Schickhofer baut dabei, wie er im Ö1-Morgenjournal sagte, auf jenen 7.500 Personen auf, die sich seit der Präsentation des „Plans A“ von Parteichef Christian Kern bei der SPÖ gemeldet hätten. Jeder, der sinnvolle, alltagstaugliche Vorschläge habe, könne sich an die Partei wenden. Diese werde die Initiative dann auf politische Ebene heben.

Die Lösungsideen sollen aber von den Initiatoren kommen. Bereits eingebracht ist etwa das Thema verständliche Gebrauchsanleitungen.

Partei will auch Gastmitgliedschaft anbieten

Anlocken will die SPÖ Interessenten auch über eine Gastmitgliedschaft. So wird man in der Partei ein Jahr mitarbeiten können, ohne Mitgliedsbeiträge zahlen zu müssen. Schickhofer geht davon aus, dass viele auch danach der Partei erhalten bleiben.

Das Ende dieser von Kern eingesetzten Erneuerungsgruppe werden diese ersten beiden Projekte freilich nicht sein, wurde im Schickhofer-Büro gegenüber der APA versichert. Im Vorstand am 27. März sollen sie aber jedenfalls schon Thema sein und so bald wie möglich auch umgesetzt werden.