Britische Arbeitslosenrate auf tiefstem Stand seit 1975

Der britische Arbeitsmarkt zeigt sich trotz „Brexit“ in überraschend guter Verfassung. Die Arbeitslosenrate fiel auf den niedrigsten Stand seit über 40 Jahren. Die nach internationalen Standards erhobene Arbeitslosenquote sank im Zeitraum November bis Jänner auf 4,7 Prozent, wie das Statistikamt ONS heute mitteilte.

So niedrig war die Quote zuletzt im Jahr 1975. Volkswirte hatten damit gerechnet, dass die Rate unverändert bei 4,8 Prozent verharrt. Außerdem stieg die Beschäftigung in den drei Monaten bis Jänner stärker als erwartet. Sie legte um 92.000 Jobs zu. Erwartet wurde nur ein Anstieg um 87.000 Arbeitsplätze.

Die Löhne stiegen hingegen schwächer als erwartet: Die durchschnittlichen Wochenlöhne erhöhten sich zum Vorjahresabschnitt um 2,2 Prozent nach 2,6 Prozent in der Vorperiode. Experten hatten einen Anstieg um 2,4 Prozent erwartet.