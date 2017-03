US-General: Unökonomischer Einsatz

Mit Kanonen auf Spatzen schießen - dieses Sprichwort hat ein enger Verbündeter der USA nun in seiner modernen Fassung wortwörtlich in die Tat umgesetzt: Ein US-General räumte jüngst auf einer Militärtagung ein, dass der namentlich nicht genannte Alliierte eine rund drei Millionen Dollar teure Patriot-Rakete verwendet habe, um eine Minidrohne abzuschießen. Das habe funktioniert, sei aber alles andere als wirtschaftlich, so der US-Militär sarkastisch.

