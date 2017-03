Regierung stellt Online-„Entlastungsmonitor“ vor

Die Bundesregierung hat die Website Entlastungsmonitor.gv.at vorgestellt. Dort will man einerseits zeigen, wie reformfreudig man im Sinne eines Bürokratieabbaues für Menschen und Unternehmen sei. Andererseits wird gleich mit dargestellt, wie der Fortschritt bei diversen solchen Reformplänen ausschaut. Die Bundesregierung will sich so besser überprüfbar machen.

„Bürger und Bürgerinnen, Unternehmerinnen und Unternehmer können die Arbeit der Bundesregierung jetzt selbst mitverfolgen“, sagten Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP) und Kanzleramtsminister Thomas Drozda (SPÖ) bei der Vorstellung der neuen Seite. Man will beweisen, dass man nicht nur Dinge ankündigt, sondern umsetzt, sagte Schelling. Man setze sich damit auch unter Zeitdruck.