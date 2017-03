Champions League: ManCity fürchtet PSG-Schicksal

Trotz eines 5:3-Vorsprungs aus dem Hinspiel ist Manchester City vor dem heutigen Rückspiel im Achtelfinale der Champions League (20.45 Uhr, live in ORF eins und im Livestream) in Monaco gewarnt. Trainer Josep Guardiola erinnerte sein Team eindringlich an das jüngste „Wunder von Barcelona“, als Paris Saint-Germain (PSG) einen 4:0-Vorsprung noch in den letzten Sekunden verspielt hatte. Auch Monaco glaubt an seine Chance. „Im Fußball ist alles möglich“, sagte Stürmer Radamel Falcao.

