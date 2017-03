Familienbeihilfe: Kern warnt bei Kürzung vor Pflegeengpass

Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) hat in der „Kronen Zeitung“ (Mittwoch-Ausgabe) vor einem Engpass in der Pflege gewarnt: „Wir müssen aufpassen, dass wir keinen Pflegenotstand produzieren“, sagte er angesichts der geplanten Kürzung der Familienbeihilfe für im Ausland lebende Kinder. ÖVP-Familienministerin Sophie Karmasin zeigte sich unterdessen von einer raschen Einigung überzeugt.

Grundsätzlich sprachen sich bereits beide Koalitionspartner klar für die Kürzung aus, auch die SPÖ steht zu diesen Plänen. Sozialminister Alois Stöger (SPÖ), der zwischenzeitlich für das Gesundheitsministerium zuständig war, hatte zuletzt aber noch gefordert, dass etwa die Auswirkungen auf den Pflegebereich diskutiert werden.

Viele Pflegekräfte aus EU-Ländern

Angesichts der Erwartung, dass viele Pflegekräfte aus den angrenzenden EU-Ländern von der geplanten Kürzung betroffen wären, gibt es Befürchtungen, dass die Betroffenen auf ihre Tätigkeit verzichten und es zu einem Arbeitskräftemangel im Pflegesektor kommt.

Die SPÖ will daher diese möglichen Folgen in die Überlegungen einbeziehen. Eine solche „Wirkungsfolgenabschätzung“ hätte bereits bei einem Termin zwischen den Koalitionspartnern am Montag besprochen werden sollen, dieser wurde aber aus terminlichen Gründen auf Freitag verschoben.