WhatsApp und YouTube sind Favoriten der Jugend

In einer Umfrage hat der Jugend-Internet-Monitor die beliebtesten Sozialen Netzwerke von Österreichs Jugendlichen ermittelt. An erster Stelle liegen WhatsApp und YouTube. Bei den ganz Jungen ist die Musikvideo-App Musical.ly besonders gefragt. Demgegenüber hat das weltweit größte Soziale Netzwerk, Facebook an Attraktivität verloren.

