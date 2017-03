Serbischer Premier warnt EU vor wachsenden Spannungen

Der serbische Ministerpräsident Aleksandar Vucic warnt vor ernsthaften Konsequenzen, falls die EU den Westbalkan-Staaten keine klarere Beitrittsperspektive anbietet. Diese sei angesichts der wachsenden Spannungen und Orientierungslosigkeit in der Region sehr wichtig, sagte Vucic der Nachrichtenagentur Reuters heute in Berlin.

Forderung nach deutschem Engagement

Denn bei den innenpolitischen Problemen in Bosnien, Mazedonien und Montenegro zeichneten sich derzeit keine Lösungen ab. „Die größte Sorge sind die Spannungen in Bosnien - und sie können schnell auf die Nachbarstaaten überspringen“, warnte Vucic mit Hinweis auf die serbischen und kroatischen Bevölkerungsanteile in Bosnien.

Zugleich forderte er eine deutsche Führungsrolle bei dem Thema. „Die Erfahrung ist: Nur wenn Angela Merkel den Mund aufmacht, passiert etwas.“ So sei es die Kanzlerin und nicht die EU gewesen, die den „Berliner Prozess“ für eine stärkere Zusammenarbeit der Westbalkan-Länder angestoßen habe.

„Leute werden nationalistischer“

Die EU müsse dafür sorgen, dass die Annäherung an die Union endlich für die Menschen spürbar werde, forderte Vucic. Darin sei er sich mit Merkel einig. Beide hatten einander gestern in Berlin getroffen. Man habe sich etwa über den Bau der geplanten „Friedens“-Autobahn von der kosovarischen Hauptstadt Prishtina ins serbische Nis unterhalten. Merkel habe gefordert, dass EU-Hilfe in der Region sichtbar werden müsse.

Die wachsende Unsicherheit habe gravierende Auswirkungen. „Die Atmosphäre ändert sich“, warnte Vucic. „Die Leute werden nationalistischer. Jeden Monat nimmt die Popularität der EU etwas ab, dafür steigt die prorussische Sympathie“, sagte er über Serbien, das traditionell enge Beziehungen zu Russland pflegt. Dabei sei seine Regierung sehr klar: „Unser strategisches Ziel ist der EU-Beitritt.“