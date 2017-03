„Elisabetta“: Späte Rückkehr an Theater an der Wien

Das Theater an der Wien zeigt ab Freitag eine eher unbekannte Oper von Rossini, die sich allerdings einer sehr bekannten historischen Figur annimmt: Elisabeth I. von England. 1815 für das Teatro San Carlo in Neapel komponiert, war diese Oper eine der großen Erfolge von Rossini zu seinen Lebzeiten. Bereits drei Jahre später wurde sie im Theater an der Wien aufgeführt. Dort ist „Elisabetta regina d’Inghilterra“ nun wieder zu erleben.

