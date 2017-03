Zwei Anschläge mit Dutzenden Toten in Damaskus

Nach dem Anschlag auf den Justizpalast hat sich in der syrischen Hauptstadt Damaskus ein zweiter Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt. Er habe in dem Stadtteil Rabwa im Nordwesten von Damaskus zahlreiche Menschen getötet oder verletzt, meldete die staatliche Nachrichtenagentur SANA heute. Den Angaben zufolge zündete der Angreifer in einem Restaurant einen Sprengstoffgürtel.

Selbstmordattentat im Justizpalast

Zuvor hatte sich ein Selbstmordattentäter im Justizpalast der Hauptstadt Damaskus in die Luft gesprengt. Die syrische Nachrichtenagentur sprach in einer ersten Meldung von 25 Toten. Zuvor war auch von vielen Verletzten die Rede gewesen.

Auch die oppositionsnahe Syrische Beobachtungstelle für Menschenrechte mit Sitz in England bestätigte die Attacke. Sie sprach von 29 Toten, die meisten von ihnen Zivilisten. Zunächst war unklar, wer für die Tat verantwortlich ist.

Erst am Wochenende waren bei einem Anschlag auf schiitische Pilger in Damaskus mindestens 74 Menschen getötet worden. Die Al-Kaida nahestehende Tahrir-al-Scham-Front beanspruchte die Tat für sich.