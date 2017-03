Ärztekammer mobilisiert gegen neue Primärversorgung

Die Ärztekammer mobilisiert gegen den jüngsten Gesetzesentwurf für die neue Primärversorgung (PHC-Gesetz) und will die Mediziner bei einer großen Veranstaltung am Abend im Wiener MuseumsQuartier über die aus ihrer Sicht drohenden „deutlichen Verschlechterungen“ für Patienten und Ärzte informieren. Zu dieser als „Krisengipfel“ bezeichneten Veranstaltung werden an die 1.000 Ärzte erwartet.

Kritik an Primärversorgungseinheiten

Der Obmann der Kurie der niedergelassenen Ärzte und Vizepräsident der Ärztekammer, Johannes Steinhart, kündigte an, dass es um „Aufklärung und Information über die Zukunft des Gesundheitssystems“ gehe.

Steinhart bekräftige seine Kritik, dass bis zum Jahr 2025 in Wien bis zu 40 Prozent aller Hausärzte in Primärversorgungseinheiten (PVE) arbeiten sollen. Bei der Ausschreibung würden zwar die niedergelassenen Allgemeinmediziner aus der Region bevorzugt, Spitalsärzte könnten jedoch nicht daran teilnehmen, und die Zukunft der niedergelassenen Fachärzte bleibe in dem Entwurf überhaupt völlig offen.

Für private Investoren, die Gewinne und Renditen im Vordergrund haben, sei dann die Tür offen. Vorgesehen sei zwar ein Gesamtvertrag für die PVE, aber die darunter geplanten Direktverträge würden im Gegensatz zum jetzigen System keinen Stellenplan, keine Honorare und keinen Kündigungsschutz vorsehen, kritisierte Steinhart.

Bremsklotz-Vorwurf zurückgewiesen

Den Vorwurf, Reformen zu verhindern, wies Steinhart ebenso zurück wie der Obmann der Allgemeinmediziner, Gert Wiegele. Beide verwiesen darauf, dass die Ärztekammer zahlreiche Konzepte vorgelegt habe und der Ausbau der Gruppenpraxen von den Kassen verhindert werde.

Der Hauptverband der Sozialversicherungsträger äußerte angesichts der Aussagen der Ärztekammer „völliges Unverständnis“. Man appellierte „in aller Eindringlichkeit“ an die wahlkämpfenden Funktionäre, „die Patienten nicht weiterhin mit dem Krankreden des Gesundheitssystems zu verunsichern“. Die geäußerten Vorwürfe der Kammerfunktionäre entbehrten jeglicher Grundlage