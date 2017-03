Jerusalem: Grabeskapelle wird wieder eröffnet

Die Restaurierungsarbeiten am Heiligen Grab in der Jerusalemer Grabeskirche („Anastasis“) nähern sich dem Ende. Die Wiedereröffnung der „Aedicula“, der Kapelle über dem Heiligen Grab, wird bei einer schlichten Zeremonie am 22. März erfolgen.

Die Grabeskirche in der Jerusalemer Altstadt zählt zu den wichtigsten Orten der Christenheit. Christen verehren dort den Ort der Kreuzigung, Grablegung und Auferstehung Jesu.

