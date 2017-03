Iran: Persona non grata in EU kandidiert bei Wahl

Ein von der Europäischen Union als Persona non grata eingestufter General der iranischen Revolutionsgarden hat seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahl in seinem Land bekanntgegeben. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Tasnim von heute will Essatollah Sarghami am 19. Mai gegen Präsident Hassan Rouhani antreten.

Der 57-jährige Sarghami war von 2004 bis 2014 Chef des einflussreichen staatlichen Fernsehsenders IRIB und soll den Hardlinern und der erzkonservativen Fraktion nahestehen.

Unter den bis jetzt bekanntgegebenen Kandidaten gilt Sarghami als der erste ernsthaftere Konkurrent für Rouhani. Seit 2012 steht Sarghami wegen Menschenrechtsverletzungen auf der EU-Liste der unerwünschten Personen. Derzeit ist er als Mitglied einer Kommission zuständig für Cyberkriminalität.