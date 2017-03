Unaufgeregter Blick auf eine Weltreligion

Der Islam als Teil Europas? Ja! – so lautet die Antwort der neuen Ausstellung auf der Schallaburg in Niederösterreich. „Islam“, so der schlichte Titel, lädt ein, einen unaufgeregten Blick auf eine Weltreligion zu werfen. Es geht dabei um vieles: um die Bandbreite an Koranauslegungen, kaisertreue Bosniaken aus dem Ersten Weltkrieg, das Flüchtlingsthema, das „osmanische Dirndl“ und Orientklischees bei Spielzeugen. In vier Sprachen richtet sich die Schau an ein breites Publikum. Klarere Positionierungen hätten aber da oder dort gutgetan.

Lesen Sie mehr …