Premier kann ersten Platz verteidigen

Millionen Niederländer haben am Mittwoch bei der in ganz Europa mit großer Spannung verfolgten Parlamentswahl ihre Stimme abgegeben. Bis 21.00 Uhr konnte gewählt werden. Ersten Nachwahlbefragungen des niederländischen Rundfunks zufolge scheint die rechtsliberale Partei (VVD) des amtierenden Ministerpräsidenten Mark Rutte ihren ersten Platz klar verteidigen zu können. Für Geert Wilders und seine rechtspopulistische Freiheitspartei PVV, die im von Einwanderung und Türkei-Streit geprägten Wahlkampf streckenweise sogar an erster Stelle lag, zeichnet sich eine Niederlage ab.

