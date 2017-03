Ski alpin: Fill entreißt Jansrud Abfahrtsweltcup

In einem Herzschlagfinale hat Peter Fill den Abfahrtsweltcup für sich entschieden. Der Titelverteidiger belegte heute im finalen Krimi in Aspen Platz zwei und ließ den Norweger Kjetil Jansrud im Kampf um die kleine Kristallkugel letztlich noch knapp hinter sich. Der Sieg in der achten und letzten Abfahrt dieser Saison ging an Fills italienischen Landsmann Dominik Paris. Den Österreichern blieb der Sprung auf das Podest in Colorado verwehrt.

