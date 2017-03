Ski alpin: Stand in der Damen-Abfahrt von Aspen

Im Kampf um die kleine Kristallkugel für die Abfahrt ist die Slowenin Ilka Stuhec in der Poleposition. Die 26-jährige Weltmeisterin von St. Moritz geht mit 97 Punkten Vorsprung auf die Italienerin Sofia Goggia in die letzte Abfahrt am Mittwoch in Aspen (seit 18.00 Uhr, live in ORF eins) und hat damit neun Finger an der Kugel.

