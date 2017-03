Brasilianisches Ministerium bei Protesten gestürmt

Aus Protest gegen die von der brasilianischen Regierung geplante Pensionsreform haben Hunderte Demonstranten das Finanzministerium in Brasilia gestürmt. Mehr als 500 Aktivisten seien heute Früh (Ortszeit) in das Gebäude in der Hauptstadt eingedrungen und hätten dabei unter anderem Scheiben zertrümmert, teilte die Polizei mit. „Wir werden so lange bleiben wie nötig“, sagte der Chef der Bewegung der Landlosen, Marcosa Baratto, der Nachrichtenseite G1.

Auch in der Finanzmetropole Sao Paulo, in Rio de Janeiro und anderen Städten wurde gegen die Pläne der konservativen Regierung protestiert.

Präsident Michel Temer plant unter anderem, das Pensionseintrittsalter auf 65 Jahre hinaufzusetzen. Derzeit können viele Brasilianer bereits mit 54 Jahren in Pension gehen. Finanzminister Henrique Meirelles hatte Anfang des Monats gesagt, Brasilien drohe „die schlimmste Wirtschaftskrise in seiner Geschichte“.