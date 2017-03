Mehrjährige Haftstrafe für „König von Deutschland“

Der selbst ernannte „König von Deutschland“, Peter Fitzek, ist heute vor dem Landgericht im deutschen Halle (Bundesland Sachsen-Anhalt) zu drei Jahren und acht Monaten Haft verurteilt worden. Das Gericht sprach den 51-Jährigen wegen unerlaubter Bankgeschäfte und Untreue in einem besonders schweren Fall schuldig. Der Haftbefehl gegen Fitzek, der bereits seit dem vergangenen Juni in Untersuchungshaft sitzt, bleibt in Vollzug.

Fitzek soll zwischen 2009 und 2013 in Wittenberg ungenehmigte Bankgeschäfte betrieben haben. Das wertete das Gericht als Verstoß gegen das Kreditwesengesetz. Fast 600 Menschen zahlten teils erhebliche Summen in eine sogenannte Kooperationskasse ein. „Es sind Massen an Geldern geflossen“, sagte die Vorsitzende Richterin Ursula Mertens. Mindestens 1,3 Millionen Euro davon habe Fitzek abgehoben, ohne dass klar sei, wo das Geld geblieben sei.

2012 „Königreich“ gegründet

Nach Auffassung des Gerichts verletzte Fitzek Vermögensbetreuungspflichten. So habe es keine ordentliche Buchhaltung gegeben. Es sei nicht dokumentiert worden, wofür Gelder verwendet wurden. Fitzek, der zur Urteilsverkündung in einem blauen Hemd mit königlichem Logo erschien, unterbrach die Urteilsverlesung ständig mit lauten Zwischenrufen und Beschimpfungen wie „Witz“, „Skandal“ und „Lügen“.

Fitzek hatte 2012 ein eigenes „Königreich“ ausgerufen und sich sogar krönen lassen. Er stand bereits mehrfach vor Gericht und wurde unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verurteilt. Weil er auch unerlaubt eine eigene Krankenversicherung betrieb, wurde er zu einer Geldstrafe verurteilt. Sowohl die Reichsbürgerbewegung als auch sogenannte Selbstverwalter wie Fitzeks „Königreich“ werden in Sachsen-Anhalt vom Verfassungsschutz beobachtet.