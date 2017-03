Ski alpin: Stuhec holt Abfahrtskugel mit Stil

Die Weltcup-Siegerin in der Abfahrt heißt zum ersten Mal Ilka Stuhec. Die 26-jährige Slowenin bestätigte heute Abend bei der letzten Saisonabfahrt in Aspen ihre Vormachtstellung in diesem Winter und holte sich, wie es sich für eine Weltmeisterin gehört, mit ihrem vierten Sieg in dieser Disziplin souverän die kleine Kristallkugel. Österreichs Athletinnen spielten diesmal im Kampf um die Podestplätze keine Rolle.

