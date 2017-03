Bundesheer: Deutlicher Rückgang bei Beschwerden

Laut dem heute von der parlamentarischen Bundesheerkommission veröffentlichten Jahresbericht gab es im Vorjahr deutlich weniger Beschwerden als im Jahr zuvor. Den Angaben zufolge sank die Zahl der Beschwerdeverfahren von 398 (2015) auf 114 (2016).

Nach einem Höchststand von 508 Verfahren war das Beschwerdeaufkommen 2016 das niedrigste in den im Bericht ausgewiesenen vergangenen fünf Jahren. Den Angaben zufolge nahmen im Vorjahr in Summe 2.540 Personen (2015: 2.795) die Bundesheerkommission in Anspruch, wobei es vor allem um Beratung und Rechtsauskünfte ging.

Der Großteil der Beanstandungen betraf den Bereich Ausbildung und Dienstbetrieb (42 Prozent), zu gut einem Drittel (35 Prozent) drehten sich die Beschwerden um Personalangelegenheiten. Die Beschwerden reichen von Schikanen bis zu Verfehlungen bei der militärärztlichen Betreuung. 30 Prozent stammten von Grundwehrdienern, 70 Prozent aus dem Kader, wobei Beanstandungen aus allen Hierarchiestufen einlangten.