US-Notenbank erhöht Leitzins

Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) erhöht zum zweiten Mal innerhalb von drei Monaten den Leitzins. Er steigt um einen Viertelpunkt und liegt nun in einer Spanne zwischen 0,75 und 1,0 Prozent, wie die Fed heute mitteilte.

Die Fed begründete den Zinsschritt mit der anhaltend guten Situation auf dem US-Arbeitsmarkt sowie der anziehenden Inflation. Die Fed deutete zudem an, dass im laufenden Jahr bei anhaltend positiver Wirtschafts- und Arbeitsmarktlage bis zu drei weitere Zinsschritte möglich seien. Das wird von den Marktteilnehmern als Signal verstanden, dass die Fed die geldpolitischen Zügel künftig fester in die Hand nehmen will.

Viele Experten hatten den Schritt erwartet. Durch die Fed-Entscheidung geht die Zinsschere zwischen USA und der Euro-Zone allerdings weiter auseinander. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte erst vergangene Woche noch erklärt, ihr Programm von Anleihekäufen fortzusetzen.