Maria Theresia: Inszenierung einer „wilden Reiterin“

Knapp zwei Monate vor ihrem 300. Geburtstag hat der Ausstellungsreigen um Maria Theresia (1717-1780) einen ersten Höhepunkt erreicht. An vier Standorten in Wien und Niederösterreich wurde heute eine umfangreiche Schau eröffnet, die dem Leben und Wirken der legendären Regentin gewidmet ist. Beleuchtet werden nicht nur weniger bekannte Seiten von Maria Theresia - etwa dass sie in jungen Jahren leidenschaftliche Kartenspielerin und Reiterin war -, sondern auch, wie geschickt sie ihre Doppelrolle als Herrscherin eines Riesenreiches und 16-fache Mutter für politische Zwecke und die eigene Inszenierung nutzte.

Mehr dazu inDie volksnahe Herrscherin