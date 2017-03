Eishockey: Salzburg legt in Duell mit KAC vor

Der amtierende Champion Red Bull Salzburg hat heute in seinem ersten Halbfinale in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) nichts anbrennen lassen. Im Auftaktheimspiel der „Best of seven“-Serie gegen den KAC feierte der Titelverteidiger einen klaren 4:1-Erfolg. Spiel zwei des Duells steigt am Freitag in Klagenfurt.

