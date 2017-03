Lehrer entscheiden über Zustimmung zu Schulautonomie

Die Lehrergewerkschaft will heute Nachmittag über ihre Zustimmung zum Schulautonomiepaket der Regierung entscheiden. Bei einem Okay sollen die entsprechenden Gesetzestexte von den Regierungsparteien bald darauf in Begutachtung geschickt werden.

Mit dem Paket soll etwa die Möglichkeit geschaffen werden, dass sich bis zu acht Schulen in „Clustern“ unter einer gemeinsamen Clusterleitung zusammenschließen. So sollen Ressourcen besser genutzt werden, und durch damit erzielte Einsparungen soll Verwaltungspersonal finanziert werden.

Die Direktoren bzw. Clusterleiter sollen mehr Rechte erhalten und Gruppengrößen durch den Wegfall von Klassenschülermindest- wie -höchstzahlen sowie Teilungsziffern flexibler gestaltet werden. Parallel dazu soll es auch Änderungen in der Schulverwaltung geben.