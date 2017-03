Champions League: Monaco wirft ManCity raus

Manchester City muss den Traum vom erstmaligen Gewinn der Champions League bereits im Achtelfinale erneut abhaken. Das Team von Josep Guardiola verspielte am Mittwoch mit einer 1:3-Niederlage beim AS Monaco den 5:3-Vorsprung aus dem Hinspiel und schied aus. Der französische Tabellenführer spielte die indisponierten „Citizens“ vor allem in den ersten 45 Minuten an die Wand. Nach der Pause lag ManCity kurzfristig auf Aufstiegskurs. Monaco schaffte jedoch mit der einzigen Offensivaktion in der zweiten Hälfte abermals die Wende.

