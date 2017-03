Auch Salzburger Bettelverbot vor möglichem Aus

Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat Bedenken gegen das Bettelverbot in der Stadt Salzburg. In einem aktuellen Erkenntnis hoben die Verfassungsrichter das Verbot in Bregenz (Vorarlberg) zum Teil auf, nun wird in Salzburg geprüft.

