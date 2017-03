Wasserrettungseinsatz für irischen Urlauber teuer

1.700 Euro verrechnet die Salzburger Wasserrettung einem irischen Urlauber, den sie stundenlang in der Salzach in der Stadt Salzburg gesucht hat. Der Mann war nach einer Lokaltour am Wochenende vorübergehend verschwunden gewesen.

