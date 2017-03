Konflikt um mexikanische Firmengebote für Trumps Mauer

Die konservative Opposition in Mexiko will verhindern, dass sich das mexikanische Baugewerbe am Mauerbau an der Grenze zu den USA beteiligt. Senatorin Gabriela Cuevas will einen staatlichen Boykott solcher Firmen. Aus Cuevas’ Sicht ist es „logisch“, dass mit diesen Unternehmen „kein einziger“ Vertrag unterzeichnet werden könne.

Das geplante Bauprojekt zog bereits das Interesse mehrerer Unternehmen aus dem Hoch- und Tiefbau auf sich. So erklärte sich beispielsweise der schweizerisch-französische Zementriese LafargeHolcim zum Missfallen der französischen Regierung bereit, den USA Material für „jede Art von Bautätigkeit“ zu liefern. Auch der mexikanische Konkurrent Cemex wollte bei einer entsprechenden Anfrage Material liefern.

US-Präsident Donald Trump hatte als eine seiner ersten Amtshandlungen nach seinem Amtsantritt im Jänner per Dekret den Bau einer Mauer entlang der 3.200 Kilometer langen Grenze zu Mexiko angeordnet. Damit will er die illegale Einwanderung bekämpfen. Die Kosten für die Mauer will Trump der mexikanischen Regierung aufbürden. Mexiko lehnt das ab. Die Beziehungen beider Länder haben sich seit Trumps Amtsantritt deutlich verschlechtert.