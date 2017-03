„Die Verlassenen“: Vom Leben in einer neuen Kultur

Weil er sich dem Anpassungsdruck des tschechoslowakischen Regimes widersetzt hat, musste Stanislav Struhar Mitte der 80er Jahre fliehen. Seitdem lebt er in Wien, wo er nun sein neues Buch „Die Verlassenen“ präsentierte.

Struhar wurde bereits mit zahlreichen Preisen gewürdigt.

Das Schlimmste, was einem Schriftsteller passieren kann, ist, seine Sprache zu verlieren. Als Struhar in den 80er Jahren nach Österreich kam, konnte er kein Wort Deutsch. Sich langsam auf eine neue Kultur und Sprache einzulassen, darum geht es auch in seinem neuen Roman.