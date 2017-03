Viele Korallen bereits tot

Das Korallensterben am weltberühmten Great Barrier Reef in Australien nimmt alarmierende Ausmaße an. Scheinbar unaufhaltsam schreitet die Korallenbleiche voran - dabei handelt es sich um den Absterbeprozess, der sich an einer Entfärbung zeigt. Experten schlagen nun erneut Alarm: Allein mit Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserqualität und Fischverboten sei das Absterben nicht mehr aufzuhalten. Die Experten sehen nur noch eine letzte Chance.

