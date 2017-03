Trumps Ex-Frau schreibt Buch über „großartige Kinder“

Die Ex-Frau von US-Präsident Donald Trump schreibt an ihren Memoiren. Ivana Trumps Buch „Raising Trump“ soll Mitte September herauskommen und ein „unparteiisches, unpolitisches Buch über Mutterschaft, Stärke und Durchhaltevermögen“ sein, so der Verlag Gallery Books. Ivana Trump will laut eigener Aussage in dem Buch das Geheimnis offenbaren, wie man Kinder zu Großartigkeit erziehe.

„Jeden Tag“ werde sie gefragt, „wie ich so großartige Kinder großgezogen habe“, wurde Trump vom Verlag zitiert. Das sei kein Geheimnis: „Ich war eine zähe und liebevolle Mutter, die ihnen den Wert eines Dollars beigebracht hat, nicht zu lügen, zu betrügen oder zu stehlen und andere zu respektieren.“

„Inspirierende“ Ivana

Ivana und Donald Trump waren von 1979 bis 1992 verheiratet und haben die gemeinsamen Kinder Donald Jr., Ivanka und Eric. Neben der Geschichte von Ivanas Kindheit in der kommunistischen Tschechoslowakei und ihrer Romanze mit Donald Trump werde das Buch vor allem „die Lehren, die sie ihren Kindern erteilt hat“, weitergeben, erklärte der Verlag.

Trumps Kinder lobten die 68-Jährige in einer vom Verlag veröffentlichten gemeinsamen Erklärung derweil als „tolle Mutter, Lehrerin und Inspiration für uns alle“. Sie seien „unglaublich dankbar, in einer so liebevollen und eng verbundenen Familie aufgewachsen zu sein“.